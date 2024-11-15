"Я уже доигрывал свою карьеру, знал, что это моя лебединая песня. Последний, очень важный шаг в жизни. Мне хотелось закрыть дверь очень громко. Я ждал этого чемпионата Европы. Он проходил в Украине. Первый матч на родном стадионе, перед родными болельщиками. Приехала моя семья, мои дети.

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У меня очень сильно болела спина. Где-то последние полгода я практически не играл даже. Я начал играть последний месяц. Началась подготовка к чемпионату Европы. Мы с командой поехали на сбор, он прошел нормально, я начал набирать форму. Мы вернулись в Киев, и буквально за пару дней до игры у меня случился рецидив – полностью парализовало спину. Я практически не мог тренироваться.

Мы вышли на тренировку. Я немножко походил, подошел к главному тренеру и сказал: "Мне надо отдохнуть". У нас день перед игрой. Я встал, набрал своего друга и говорю: "Смотри, я, видимо, не смогу играть в этом матче. У меня не проходит спина". Он мне говорит: "У меня есть один человек, который может тебе помочь. Давай я попробую с ним связаться". Я согласился. Не буду все рассказывать, но он прилетел в семь вечера. У нас была тренировка в 17:00. Мы закончили, я как-то походил на тренировке и вышел. Мы с ним поработали 4 часа.

Утро перед игрой. У нас идет прогулка. Я встал, и как заново родился. У меня 5-6 лет не было такого ощущения в спине, что все отпустило. Я подошел к Блохину и сказал: "Все нормально, я буду играть", – сказал Шевченко в эфире программы 20:23.

Напомним, в этом матче сборная Украины одержала победу со счетом 2:1, а Шевченко оформил дубль.

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