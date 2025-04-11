Первый вице-президент Металлиста Евгений Красников назвал фаворитов на выход в УПЛ в текущем сезоне Первой лиги.

– Победа в последнем матче позволила Металлисту поменяются местами в турнирной таблице с земляками, которые не скрывают своего желания вернутся в УПЛ. А у Металлиста такие же амбициозные планы?

– Перед командой не стоит задача в обязательном порядке повыситься в классе. Все же, наша молодежь только проходит период становления. Для Металлиста каждый следующий поединок – решающий и мы всегда заточены на победу. Поверьте, никто не будет запрещать подопечным Анищенко завоевать путевку в Премьер лигу. Посмотрим, что будет на финише.

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– Какие команды, по вашему мнению, будут среди главных претендентов на прямые пропуски в УПЛ?

– Прежде всего, Эпицентр, с его хорошо поставленной игрой, квалифицированным руководителем Сергеем Нагорняком. Также я высоко оцениваю шансы Металлиста 1925, Кудривки и Буковины, – сказал Красников для Sport.ua.

Напомним, Металлист обыграл Металлист 1925 (1:0) в 1-м туре Чемпионской группы Первой лиги. Сейчас команда Андрея Анищенко занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата с 25-ю очками, лидером лиги является Эпицентр, у которого 32 набранных балла.

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