“Конечно, всегда обидно пропускать на последних минутах. Я думаю, что в первом тайме было много энергии и агрессии от нас. Динамо имело возможность играть немного другим составом против Буковины, они оставались во Львове, поэтому у них было больше преимущества сегодня. Во втором тайме у них было больше сил, потому что у нас было много сил потрачено в полуфинале с Полесьем. Обидно об этом сейчас говорить, потому что мы очень хотели победить и это наш принципиальный соперник, на которого мы всегда выходим с большей мотивацией. За каждый матч даются три балла, но победу над Динамо ты чувствуешь по-другому.

"В перерыве состоялся мужской разговор": Шовковский поделился секретом камбэка Динамо

Задачей было предлагать наш стиль, высокий прессинг и активно играть с мячом. Конечно, Динамо - это качественная команда, которые тоже могут это делать.

У нас есть еще матчи чемпионата Украины, нам надо их выигрывать. А к финалу Кубка будем тщательно готовиться, нам надо сделать много выводов из сегодняшнего второго тайма. А сегодня все должны быть рады, что результат такой, а не 0:0. Сделаем все, чтобы показать лучший результат в финале", – сказал Бондарь в комментарии FootballHub.

Финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо состоится 14 мая.

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм