Уже через 4 дня, 16 июня, сборная Нидерландов в первой игре группы D на Евро-2024 сойдется с Польшей. Тренеры обеих команд озабочены кадровыми потерями перед дуэлью.

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В частности, за "Кадру" в дебютном матче не сыграют Роберт Левандовски и экс-украинец Тарас Романчук, а "оранье" не смогут рассчитывать на Френки де Йонга на протяжении всего турнира. Однако на этом проблемы "оранжевых" не заканчиваются.

По сообщению пресс-службы Аякса, Брайан Бробби не смог завершить тренировку с остальной командой – 22-летний форвард покинул поле в сопровождении врачей. Пока неизвестно, что стало причиной досрочного прекращения работы.

Напомним, Бробби в прошлом сезоне провел за Аякс 43 матча, в которых забил 22 гола и отдал 12 ассистов. В его активе 2 матча в основе национальной сборной Нидерландов.

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