Пердута: Ворскла сделает все, чтобы вернуться из Баку с хорошим результатом

Игрок Ворсклы Игорь Пердута поделился мыслями о поединке 3-го тура Лиги Европы.

"Завтра будет очень важный матч, как для нас, так и для Карабаха. Соперник у нас сильный и имеет большой еврокубковый опыт, является многократным чемпионом Азербайджана. Будет интересная игра для болельщиков. В Карабаха очень активные фланги. Например, отметил бы, Зубира, Мадатова и Эмегара. Нам будет тяжело. Но мы сделаем все, чтобы вернуться домой с хорошим результатом.

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Ситуация с долгами по зарплате? Руководство пытается вовремя платить. Бывают нюансы, но все уже налаживается", – цитирует Пердуту издание azerisport.

Напомним, матч Лиги Европы Карабах – Ворскла состоится в четверг, 25 октября. Начало игры в 19:55.

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