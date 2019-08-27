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Пердута рассказал о требовании Косовского

09:17 2 Читати українською
Пердута рассказал о требовании Косовского
Игорь Пердута / ФК Ворскла

Хавбек Ворсклы Игорь Пердута назвал главное требование Виталия Косовского и поделился ожиданиями от матча 6 тура УПЛ против Александрии.

"В плане тренировочного процесса у каждого наставника свои методы работы. Наиболее заметно то, что Виталий Владиславович требует от нас контролировать мяч, стараться действовать первым номером.

Колос – Ворскла – 0:3 – видео голов и обзор матча

У александрийцев сильная команда. Но мы постараемся порадовать наших болельщиков. И дело здесь не в прошлых поражениях – Ворскла просто хочет победить", – сказал Пердута программе Футбольный формат.

В матче 5 тура УПЛ полтавчане разгромили на выезде Колос со счетом 3:0.

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Ворскла Ворскла Игорь Пердута Игорь Пердута Видеоновости Виталий Косовский Виталий Косовский
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