Пердута рассказал, чего не хватило Ворскле в матче против Арсенала

Защитник Ворсклы Игорь Пердута после матча с Арсеналом отметил, что команде было бы лучше играть на родном стадионе, хотя это могло и не повлиять на итоговый результат.

"Хотелось забить гол, но мы не использовали те полумоменты, которые у нас были. Не хватило какого-то, не знаю, хладнокровия. Арсенал использовал свои моменты и могли забить, продемонстрировал класс своей команды.

Сачко после разгрома от Арсенала: У Полтавы забрали игру десятилетия

После матча Сачко поддержал и подбодрил нас. Мы старались, но этого оказалось мало. Нужно двигаться дальше, у нас впереди очень важные матчи в чемпионате.

Перенос матча? Конечно, все готовились и ждали матча в Полтаве. Стадион должен быть заполнен процентов на 90. Не буду говорить, что результат был бы другим, но наши болельщики гнали бы нас вперед. Безусловно, нам было бы приятнее играть для своих болельщиков. Мы выходили в Лигу Европы, чтобы большой футбол был в Полтаве. Однако благодарен Киеву за поддержку, мы слышали.

Не выйти на матч? Мы профессионалы. Хотели играть в Полтаве, но нас поставили в такие условия. Последняя игра со Спортингом? Мы не будем выходить на матч без мотивации. Это Лига Европы, попробуем привезти из Лиссабона положительный результат", – сказал он журналистам после матча.

Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала и потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы