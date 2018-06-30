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Пепе стал самым возрастным игроком, забившим за сборную Португалии на ЧМ

22:45 28 Читати українською
Пепе стал самым возрастным игроком, забившим за сборную Португалии на ЧМ
Пепе / соцсети

Защитник сборной Португалии Пепе сравнял счет в матче 1/8 финала мирового первенства против Уругвая и установил интересное достижение.

Защитник Пепе стал самым возрастным игроком, которому удалось отличиться за сборную Португалии на чемпионатах мира, пишет Opta.

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Его возраст на момент гола в ворота сборной Уругвая составляет 35 лет и 124 дня. Пепе восстановил паритет, забив на 55 минуте поединка 1/8 финала ЧМ против сборной Уругвая.

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ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Пепе Пепе Португалия Португалия
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