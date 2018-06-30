Пепе стал самым возрастным игроком, забившим за сборную Португалии на ЧМ

ЧМ 2018 — 23:08 2943
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Уругвай – Португалия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 – как это было
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ЧМ-2018: Уругвай опять забивает Португалии – Кавани творит чудесаЧМ 2018 — 23:03 1071
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Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и ЕвропыЧМ 2018 — 21:13 121
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Франция – Аргентина: Мбаппе в лучшем матче ЧМ-2018 уничтожает мечту Месси, верного себеЧМ 2018 — 21:09 2357
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Франция – Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 – как это былоЧМ 2018 — 19:11 6358
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