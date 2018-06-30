Пепе стал самым возрастным игроком, забившим за сборную Португалии на ЧМ

Защитник сборной Португалии Пепе сравнял счет в матче 1/8 финала мирового первенства против Уругвая и установил интересное достижение.

Защитник Пепе стал самым возрастным игроком, которому удалось отличиться за сборную Португалии на чемпионатах мира, пишет Opta.

Уругвай – Португалия – видео голов

Его возраст на момент гола в ворота сборной Уругвая составляет 35 лет и 124 дня. Пепе восстановил паритет, забив на 55 минуте поединка 1/8 финала ЧМ против сборной Уругвая.

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