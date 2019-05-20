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Пепе стал лучшим африканцем Лиги 1 – на него охотятся Бавария и Барселона

20 мая 22:37 88 Читати українською
Пепе стал лучшим африканцем Лиги 1 – на него охотятся Бавария и Барселона
Николя Пепе / La Voix du Nord

Вингер Лилля Николя Пепе признан лучшим африканским игроком сезона в Лиге 1.

Ивуариец получил Приз Марк-Вивьена Фоэ, сообщает Afrique Foot.

Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции

Пепе набрал 379 баллов и обошел в голосовании журналистов тунисского полузащитника Сент-Этьена Вахби Хазри (140 баллов) и сенегальского вингера Ренна Исмаилу Сарра (68 пунктов). В прошлом году престижную награду получил форвард Токо Экамби, который летом перебрался из Анже в испанский Вильярреал.

В сезоне 2018/19 Николя Пепе в Лиге 1 провел 37 поединков, в которых забил 22 мяча и отдал 11 результативных передач. Ранее президент Лилля заявил, что главная звезда "догов" летом сменит команду. На него претендуют мюнхенская Бавария, испанская Барселона и лондонский Арсенал.

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Теги
Франция Николя Пепе Николя Пепе Лилль Лилль Лига 1
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