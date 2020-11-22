Француз сильно подвел свою команду, заработав глупое удаление в начале второго тайма. Счет на тот момент был 0:0.

Арсенал в меньшинстве удержал ничью с Лидсом, Вест Хэм без Ярмоленка минимально одолел Шеффилд Юнайтед

Пепе что-то не поделил с Алиоски. Француз сначала толкнул македонца, а затем боднул его головой в нос. Мяча и близко не было в этом эпизоде. Энтони Тейлор посмотрел VAR и удалил нападающего.

Добавим, что Арсенал сумел отстоять ничью даже вдесятером. Лондонцы с 13-ю пунктами расположились на 11-й строчке турнирной таблицы. Пепе в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.