Пепе получил удаление за удар соперника головой – видео брутального фола нападающего Арсенала
20:37 - Читати українською
Нападающий Арсенала Николя Пепе не доиграл поединок 9-го тура АПЛ против Лидса.
52’ Николя Пепе
Француз сильно подвел свою команду, заработав глупое удаление в начале второго тайма. Счет на тот момент был 0:0.
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Пепе что-то не поделил с Алиоски. Француз сначала толкнул македонца, а затем боднул его головой в нос. Мяча и близко не было в этом эпизоде. Энтони Тейлор посмотрел VAR и удалил нападающего.
Добавим, что Арсенал сумел отстоять ничью даже вдесятером. Лондонцы с 13-ю пунктами расположились на 11-й строчке турнирной таблицы. Пепе в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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