Один из лидеров сборной Португалии Пепе получил травму в поединке с "атласскими львами", но доиграл четвертьфинал до конца.

"Пепе получил перелом локтевой кости левой руки во время игры против команды Марокко.

"Мы не справились": Сантуш нашел причину поражения от Марокко и намекнул на свое будущее в сборной Португалии

После матча португалец прошел обследование в больнице Дохи, которое подтвердило подозрение на перелом", – сообщила пресс-служба португальской футбольной федерации на своем сайте.

Напомним, сборная Португалии минимально уступила Марокко и прекратила выступления на чемпионате мира. 39-летний футболист отыграл полный матч. В полуфинале ЧМ-2022 "атлаские львы" встретятся со сборной Франции.

Марокко переиграло еще и Португалию – железная оборона и провал голкипера вывели в исторический полуфинал ЧМ-2022