Пепе (в центре) только что получил красную карточку / Reuters

"Накануне я подвел свою команду в решающий момент игры, моему поведению нет оправдания.

Пепе получил удаление за удар соперника головой – видео брутального фола нападающего Арсенала

Мне очень жаль, поэтому я хотел бы извиниться перед болельщиками, моими одноклубниками, моим тренером и остальным персонала клуба", – написал нападающий в своем Instagram.

Напомним, что Николя Пепе что-то не поделил с защитником "павлинов" Алиоски. Ивуариец сначала толкнул македонца, а затем ударил его головой в нос в неигровом эпизоде. Энтони Тейлор после помощи VAR удалил вингера. Теперь ему светит длительная дисквалификация.

Провал Барси перед Динамо, Моурінью б'є Гвардіолу та стає лідером, покер Холанда і "автогол століття" – огляд вікенду