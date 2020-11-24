Пепе извинился за дурацкий фол на прямую красную против Лидса
Вингер лондонского Арсенала Николя Пепе раскаялся из-за своего грубого поступка в 9-м туре английской Премьер-лиги.
"Накануне я подвел свою команду в решающий момент игры, моему поведению нет оправдания.
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Мне очень жаль, поэтому я хотел бы извиниться перед болельщиками, моими одноклубниками, моим тренером и остальным персонала клуба", – написал нападающий в своем Instagram.
Напомним, что Николя Пепе что-то не поделил с защитником "павлинов" Алиоски. Ивуариец сначала толкнул македонца, а затем ударил его головой в нос в неигровом эпизоде. Энтони Тейлор после помощи VAR удалил вингера. Теперь ему светит длительная дисквалификация.
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