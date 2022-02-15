Защитник Порту Пепе рискует не скоро сыграть после скандального поединка 22-го тура чемпионата Португалии против Спортинга.

Пепе могут дисквалифицировать на срок от 2 месяцев до 2 лет из-за потасовки после матча со Спортингом, сообщает A Bola.

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Защитник умудрился ударить директора Спортинга, что указал в протоколе арбитр встречи Жоау Пиньеро, а такое суровое наказание могут принять согласно дисциплинарному регламенту лиги. Подобное наказание грозит и нападающему Спортинга Бруну Табате, толкнувшему директора Порту.

Добавим, что сам поединок завершился результативной ничьей (2:2), что позволило "драконам" сохранить отрыв в 6 очков от лиссабонцев.

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