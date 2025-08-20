Матч Кубка Украины Пенуэл – Карпаты будет сыгран во Львове.

Во вторник, 19 августа, определилась дата матча 1/32 финала Кубка Украины между криворожским Пенуэлом и Карпатами. Как информирует официальный Telegram-канал львовского клуба, встреча состоится 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

При этом сообщается, что матч пройдет во Львове на стадионе Украина. Согласно источнику, это решение было принято "по согласию обеих сторон". Продажа билетов начнется в среду, 20 августа.

Согласно регламенту Кубка, на этой стадии команды из низших дивизионов должны проводить матчи на своем поле.

