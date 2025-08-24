Карпаты начинают свой путь в Кубке Украины 2025/26 матчем против второлигового Пенуэла. Стартовые составы команд и бесплатная трансляция матча – в этой новости "Футбол 24".

Матч 1/32 финала Кубка Украины Пенуэл – Карпаты состоится сегодня (24 августа), стартовый свисток должен прозвучать в 13:00. Игра будет для львовян гостевой лишь формально, ведь соперники договорились провести встречу на стадионе Украина.

Кубок Украины: вылет Колоса в серии пенальти от команды Второй лиги, поражение Ворсклы, Металлист и Ингулец идут дальше

Матч Пенуэл – Карпаты бесплатно покажет YouTube-канал УПЛ ТБ. Смотреть можно прямо в этой новости.

Стартовый состав Пенуэла: Гудаченко (в), Череватый, Пилипенко, Петрунич (к), Руднев, Бокулев, Байрук, Полтавец, Лебедев, Матко, Мациюк.

Стартовый состав Карпат: Домчак (в), Паласиос, Адамюк (к), Киричок, Кокодиняк, Танда, Федор, Клименко, Пауло Витор, Квасница, Краснопир.