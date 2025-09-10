Норвегия поиздевалась над Молдовой (11:1) в отборе к ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Эрлинг Холанд сделал все, чтобы его команда одержала победу над Модовой. Норвегии понадобилось 11 минут, чтобы обеспечить преимущество в два мяча.

Норвегия с пента-триком Холанда разорвала Молдову, Луческу и Ко упустили победу над Кипром, очередной гол Роналду

Еще до завершения первого тайма в активе Холанда было три гола и результативная передача. Молдова раз за разом проваливалась в обороне, что приводило либо к забитым мячам, либо к опасным моментам. По перерыве избиение соперника, доведя счет до 11:1. Холанд оформил пента-трик, который стал для него третьим в карьере. Ранее он забивал пять голов в ворота РБ Лейпцига (ЛЧ) и Лутона (Кубок).