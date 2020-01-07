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Пеньков покинул Олимпик

7 января 22:35 105 Читати українською
Пеньков покинул Олимпик
Герман Пеньков / Фото из открытых источников

Украинский голкипер Герман Пеньков снова находится в поисках нового клуба.

Донецкий Олимпик покинул еще один футболист – голкипер Герман Пеньков, сообщает официальный сайт клуба. Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

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25-летний футболист находился в структуре клуба всего 5 месяцев – вратарь присоединился к команде в июле 2019 года. В текущем сезоне он всего четыре раза выходил на поле в футболке Олимпика.

Напомним, Пеньков – воспитанник донецкого футбола и, кроме Олимпика, успел поиграть в донецком Металлурге, каменской Стали и львовских Карпатах.

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Трансферы Олимпик Олимпик Трансферы чемпионата Украины Герман Пеньков Герман Пеньков
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