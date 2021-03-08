Лапорта стал новым президентом Барселоны на ближайшие 6 лет. За него проголосовало 57,63% "сосиос".

Лапорта победил на выборах президента Барселоны – официальные результаты голосования

После объявления официальных результатов выборов Жоан и его ближайшее окружение не сдерживали эмоций. Вместе с новоизбранным главой все прыгали и танцевали, громко и феерично напевая гимн каталонцев. Эту часть празднования опубликовал официальный Twitter Барселоны.

К слову, участие в нынешнем голосовании приняли более 50 тысяч человек, среди которых был и Лионель Месси. Второе место занял Виктор Фонт (31,84%), а Тони Фрейша финишировал третьим (9,13%).

Напомним, Лапорта уже занимал должность главы "сине-гранатовых" с 2003 по 2009 год. Одним из нынешних главных обещаний Жоана было продолжение сотрудничества с Лионелем Месси, контракт которого истекает уже летом.

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