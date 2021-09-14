В первом тайме игроки совсем забыли о соблюдении правил в пределах штрафной. Зальцбург получил право на три пенальти подряд, но реализовал только один. Адейеми умудрился пробить мимо ворот, а Сучич после удачной попытки попал в штангу. Свой удар с "точки" имела и Севилья – Ракитич был точным.

Манчестер Юнайтед провалился в матче с Янг Бойз несмотря на гол Роналду, Севилья и Зальцбург расписали ничью

Это абсолютный рекорд Лиги чемпионов по количеству пенальти в одном матче. Впрочем, во втором тайме команды успокоились и голов больше не забивали. В протокол попал только Эн-Несири, который на 50-ой минуте увидел перед собой вторую желтую карточку.