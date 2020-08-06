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"Пенальти вывел бы нас дальше – Интер был мертв": Бордалас разочарован вылетом Хетафе из Лиги Европы

11:19 - Читати українською
"Пенальти вывел бы нас дальше – Интер был мертв": Бордалас разочарован вылетом Хетафе из Лиги Европы
Хосе Бордалас / Getty Images

Наставник Хетафе Хосе Бордалас не скрывал эмоций после поражения от Интера (0:2) на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

33’ Ромелу Лукаку
83’ Кристиан Эриксен
 
33’ Ромелу Лукаку
83’ Кристиан Эриксен

"У нас было преимущество против Интера, но они случайно получили преимущество. Пенальти (Молина не попал в ворота с "точки" – прим.) вывел бы нас дальше – Интер был мертв.

Рекордный гол Лукаку в видеообзоре матча Лиги Европы Интер – Хетафе

Разница между командами очень большая. Один Лукаку стоит почти столько, сколько весь состав Хетафе. Я очень горжусь ребятами. Дисквалификации оставили нас без Европы, но нам не нужно думать об этом", – цитирует Бордаласа Marca.

Напомним, на предыдущей стадии плей-офф Лиги Европы Хетафе сенсационно выбил амстердамский Аякс.

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Теги
Лига Европы Хетафе Хетафе Хосе Хосе Бордалас Интер - Хетафе
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