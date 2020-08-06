"Пенальти вывел бы нас дальше – Интер был мертв": Бордалас разочарован вылетом Хетафе из Лиги Европы

"У нас было преимущество против Интера, но они случайно получили преимущество. Пенальти (Молина не попал в ворота с "точки" – прим.) вывел бы нас дальше – Интер был мертв.

Рекордный гол Лукаку в видеообзоре матча Лиги Европы Интер – Хетафе

Разница между командами очень большая. Один Лукаку стоит почти столько, сколько весь состав Хетафе. Я очень горжусь ребятами. Дисквалификации оставили нас без Европы, но нам не нужно думать об этом", – цитирует Бордаласа Marca.

Напомним, на предыдущей стадии плей-офф Лиги Европы Хетафе сенсационно выбил амстердамский Аякс.

Интер вышел в 1/4 финала ЛЕ, одолев Хетафе: победа на классе, исторический гол Лукаку и шанс на триумф в турнире