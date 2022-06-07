"Начинаем новый турнир. Тренерским штабом была поставлена задача – вернуться в лигу А. Будем начинать это делать. Те, кто играл с Уэльсом, отдыхали, а мы немного потренировались и провели тактическую работу.

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После игры в Кардиффе болезненные ощущения, еще ничего не закончилось – рана кровоточит. Чем прекрасен футбол, так это тем, что у тебя всегда есть второй шанс. После поединка с Уэльсом в раздевалке была обстановка, которой я не видел за всю свою футбольную жизнь. Тяжелая атмосфера, тишина. Но потом мы увидели в соцсетях, что говорили и писали люди. Стало легче это переносить. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей в Украине, которые смотрели матчи и писали нам пожелания.

Что нам помешало забить Уэльсу? Только голкипер, я считаю. Посмотрели статистику, посмотрели в повторе моменты. Только голкипер. Что касается неназначенного пенальти – я думаю, он был. Однако что было – то и было. Я считаю, что арбитру уже досталось от наших болельщиков. Ребята поддержали Андрея Ярмоленко. Ему уже легче, но еще нужно время, чтобы восстановиться и отойти морально от того поединка. Он – наш лидер. Мы ему поможем. Двигаемся вперед", – цитирует Сидорчука сайт УАФ.

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