"Сборная Румынии является сильным соперником. Румыны давно работают вместе. А победить нам удалось за счет того, что команда выполнила установку на игру. Мы должны были пытаться контролировать мяч, играть организованно, компактно между линиями. Мне показалось, точнее, было видно по игре, что румыны не особо бежали вперед. А если и бежали, то только за счет некоторых наших ошибок. Соперник приехал за ничьей.

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Румыны опасались, ведь мы играли дома, на поединок пришли болельщики. Считаю, у нас мотивация была выше. Мы пытаемся доказать, что не хуже лидеров группы. Просто немного не таким, как хотелось, в сборной Украины вышел старт в отборочном турнире. Сейчас наша сыгранность на порядок выше, чем была в начале дистанции. Хотя ту же Финляндию мы обязаны обыгрывать, но не реализовали ходу матча около пяти голевых моментов.

Решающий пенальти в матче с румынами? 11-метрового в том эпизоде ​​не было. Но это футбол, и такие моменты в нем всегда были, есть и, наверное, будут.

Матч с Северной Ирландией? Они всегда бьются до конца. У них неплохо получается выполнять стандартные положения. Для нас это будет очень сложная игра. Однако, в последних трех матчах отбора нам нужно брать максимум", – поделился Булеца в интервью Команда№1.

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