Наставник Вильярреала Унаи Эмери убежден, что его команда могла достичь большего в первом матче 1/2 ЛЕ против Арсенала.

"Они прижались к своим воротам, а мы могли забивать третий. Мы выигрывали 2:0 и должны были удержать такое преимущество. Пенальти в наши ворота не было – арбитр ошибся. В первом тайме рефери также назначал пенальти, но потом VAR отменил решение. Вероятно, они не хотели делать это снова.

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Главное – мы все же выиграли. На выезде нам нужно забить и показать свою игру. У нашей команды есть класс и стабильность. Мы победили, но некоторые важные детали не удалось реализовать полностью", – приводит слова Эмери Marca.

Напомним, что поединок в Лондоне состоится 6 мая. В параллельном полуфинале МЮ разбил Рому (6:2).

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