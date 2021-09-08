Молниеносный пенальти начал перестрелку, которая завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Лассина Траоре отметился голом за Буркина-Фасо – в параллельном матче группы Алжир разбил соперника со счетом 8:0

Арбитр встречи указал на "точку" уже через 4 секунды после стартового свистка. Форвард танзанийцев Саймон Мсува ворвался в штрафную и был сбит голкипером Мелвином Адриеном. Эрасто Ньони четко реализовал наказание.

Официальной статистики по наиболее ранним пенальти нет, однако этот случай точно претендует на мировой рекорд. Согласно ВВС, предыдущее достижение было установлено 5 лет назад в матче Уитон Альбион – Честер. Тогда в ворота хозяев был назначен пенальти через 6 секунд после начала поединка.

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