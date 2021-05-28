Черноморец удержал победу над Металлистом 1925 в 28 туре Первой лиги. Смотрите видео гола и главных моментов встречи.

Путря с пенальти открыл счет на 12-й минуте. После этого началась тотальная доминация Металлиста 1925, однако харьковчан будто прокляли. Подопечные Кривенцова устроили обстрел ворот Паламарчука, который включил режим Супермена.

Черноморец победил Металлист 1925 благодаря пенальти и стал вторым новичком УПЛ

Иногда на помощь киперу Черноморца приходил каркас. Хозяева били в штангу и перекладину, однако родные ворота подло "выносили" мяч в поле. Доигрывал Металлист 1925 в меньшинстве из-за грубого прыжка Пономаря в героического Паламарчука. 0:1 – Черноморец выстоял и составил компанию Вересу в списке новичков УПЛ 2021/22.