Кубок африканских наций, второй тур

Группа F

Гамбия – Мали – 1:1

Голы: М. Барроу, 90 (пен.) – И. Траоре, 79 (пен.)

Встречались лидеры квартета, которые в первом туре одолели соперников с минимальным счетом. Мали имело ощутимое территориальное преимущество, а лучший момент упустил Дженепо. Вингер Саутгемптона в высоком прыжке замыкал кросс, но пробил мимо стойки. Гамбия же устроила обстрел штрафными с больших расстояний. Барроу мощным ударом чуть не сломал перекладину, а Джаллоу встряхнул стойку.

Габон и Гана устроили потасовку после финального свистка: видео из Кубка Африки

После перерыва Мали прибавило оборотов, поэтому Моду Джобе пришлось демонстрировать свое мастерство. Кипер Гамбии справился с выстрелом Траоре и острым штрафным от Айдара. Как и в первом туре, малийцы забили благодаря пенальти. Лидера Брайтона Ива Биссума завалили в штрафной – полевой арбитр проигнорировал эпизод, но VAR посоветовал смотреть повтор. Марокканец Самир Гуеззас указал на "точку", из которой Ибрагима Траоре отметился своим вторым голом на турнире.

Тот же Биссума организовал еще один пенальти, но уже на свои ворота. Хавбек Брайтона сыграл рукой, дав возможность Мусе Барроу сравнять счет – 1:1.

Кубок Африки: Салах голом подарил Египту выстраданную победу – VAR отменил шедевр