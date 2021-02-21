"Боевая игра, как и ожидалось. При такой погоде и на таком поле все ожидали похожий матч Главное было не уступить и не проиграть борьбу. Вышел интересный матч для болельщиков – 4 гола, еще много моментов.

Скандальный пенальти в видеообзоре матча Ингулец – Ворскла – 2:2

Пенальти Ворсклы противоречивый. Думаю, его не было, немного придумали. Поставили, забили нам – 2:2, и мы едем с очком. В принципе, неплохо для нас. Остался горький осадок, ведь мы могли выиграть. Думаю, это было бы заслуженно – мы показали характер и хороший футбол против сильной команды. Остается довольствоваться очком", – заявил Бартулович в эфире YouTube-канала Ворсклы.

Ничья позволила Ингульцу увеличить отрыв от последнего места до 2 очков – пока на дне находится Минай.

Ворскла расписала боевую ничью с Ингульцом – безвыигрышная серия полтавчан достигла пяти матчей