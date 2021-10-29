В четверг вечером Заря в дополнительное время победила львовский Рух в рамках Кубка Украины. В третьем матче подряд луганчане сохранили свои ворота на замке. Голкипер Зари Дмитрий Мацапура не пропустил в Лиге конференций против софийского ЦСКА, дальше была "сухая" игра с Колосом в УПЛ, а теперь 21-летний вратарь сыграл на "ноль" в кубковом противостоянии. В послематчевом комментарии для Футбол 24 Дмитрий поделился впечатлениями от игры во Львове.

"Это был тяжелый матч. Мы знали и понимали, что будет непросто, что стоит ожидать напряженной игры, что Рух будет ждать своих моментов. Также готовились и к их контратакам. Особенно напряженной была концовка. Можно вспомнить удар, после которого мяч попал в штангу. Конечно, без фарта не обошлось. Главное, что мы справились, выдержали и получили путевку в следующую стадию".

"Тренер отмечал, что следует ждать, терпеть и не терять бдительность, особенно во время "стандартов". Мы стремились дожать Рух и нам это удалось. Пусть Заря играла не оптимальным составом, но резерв наш справился. Плюс – игроки, которые не приехали во Львов и не попали в заявку, получили возможность отдохнуть. Мы не хотели дотягивать до экстратайма и стремились дожать соперника в основное время, когда нам не удалось, вынуждены были это делать в дополнительное время, о пенальти даже не думал и вообще мы их специально не готовили".

"Моя серия? Я стараюсь не задумываться над этим. Да, мы не пропустили, "ноль" – это всегда хорошо. Однако лучше всего в этой ситуации – это наши победы", – резюмировал вратарь Зари.

"Людина перекрикувала весь стадіон": Фаворов дякує суперфану, шокований Ромою та розкриває секрет Аллах'яра