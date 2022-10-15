Воздушная тревога заставила команды посидеть в укрытии и позже выйти на поле, однако это не помешало зрелищу в первом тайме. Ярослав Мартынюк заработал и сам реализовал пенальти, но Львов быстро ответил точным ударом Бугая. Победителем на перерыв пошел все же Металлист 1925. На 22-й минуте Львов огорчил еще один экс-игрок Руха – Ростислав Русин.

Львов расписал боевую ничью с Металлистом 1925 – пенальти и удаление Мартынюка и голевое невезение команды Дулуба

Вторая половина получилась гораздо скромнее. Соперники смогли оформить только одно взятие ворот, да еще и автогол. Безуглый срезал в собственную сетку силовую подачу Бусько – 2:2. Металлист 1925 доигрывал в меньшинстве из-за второй желтой Мартынюка.