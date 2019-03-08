Пеллегрино: Надеюсь, матч против Атлетико станет для Лунина успешным

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино поделился ожиданиями накануне матча 27 тура Примеры против мадридского Атлетико.

"Атлетико – одна из самых стабильных команд за последние годы. Работа Диего Симеоне просто фантастическая. У меня есть желание достойно противостоять одной из лучших команд Европы, хотя это будет нелегко.

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Надеюсь, за оставшихся 12 туров нам удастся подняться в турнирной таблице. Да, у нас было меньше времени на подготовку, чем обычно, но мы не планируем менять свой стиль.

Думаю, что игроки, которые выйдут завтра на поле, полностью готовы к матчу. Очень хочется, чтобы эта игра стала успешной для Лунина и остальных игроков, которые получали не так много игровой практики", – цитирует Пеллегрино пресс-служба Леганеса.

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Напомним, что матч 27-го тура чемпионата Испании Атлетико – Леганес состоится завтра в Мадриде. Стартовый свисток на Ванда Метрополитано прозвучит в 17:15.