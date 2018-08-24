Пеллегрини: Уилшир напоминает мне Пирло

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини заявил, что Джек Уилшир снова сможет демонстрировать высокий уровень игры.

"Многие из вас помнят Ювентус 5-летней давности, они играли с одним полузащитником перед линией защиты. Это был Пирло, Уилшир напоминает мне итальянца. У Джека те же характеристики, что и у Пирло.

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Он просто должен восстановить веру в собственные силы. Возможно, его карьера развивалась не так, как хотелось бы, потому что у него было много травм. Поэтому я думаю, что сейчас мы должны ему доверять.

Я уверен, что мы снова увидим уверенную игру Уилшера, потому что ему всего 26 лет. Сейчас он лучше знает, как должен работать на поле, чтобы не травмироваться", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

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