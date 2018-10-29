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Пеллегрини: Травма Ярмоленко – огромная потеря для Вест Хэма

25 октября 18:24 291 Читати українською
Пеллегрини: Травма Ярмоленко – огромная потеря для Вест Хэма
Андрей Ярмоленко / фото из соцсетей

Настаник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о важности для команды Андрея Ярмоленко, который из-за травмы выбыл на полгода.

"Это очень неутешительные новости для нас, потому что Ярмоленко – очень важный игрок. Мы приобрели его летом, потому что хотели, чтобы команда стала более техничной.

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Лансини и Уилшир также выбыли на долгое время, поэтому ситуация не из простых.

Если вы видели игру против Тоттенхэма, то заметили, что команда заслуживала победить, но не удалось этого сделать.

"Брат, ты нам нужен", – Арнаутович трогательно поддержал травмированного Ярмоленко

Однако и в последних нескольких матчах мы не забивали голы. Чего-то не хватает – мы должны создавать больше шансов и больше ценить те, которые мы создаем", – цитирует Пеллегрини Sky Sports.

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Англия Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Украинцы за рубежом Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
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