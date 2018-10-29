Пеллегрини: Травма Ярмоленко – огромная потеря для Вест Хэма

Настаник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о важности для команды Андрея Ярмоленко, который из-за травмы выбыл на полгода.

"Это очень неутешительные новости для нас, потому что Ярмоленко – очень важный игрок. Мы приобрели его летом, потому что хотели, чтобы команда стала более техничной.

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Лансини и Уилшир также выбыли на долгое время, поэтому ситуация не из простых.

Если вы видели игру против Тоттенхэма, то заметили, что команда заслуживала победить, но не удалось этого сделать.

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Однако и в последних нескольких матчах мы не забивали голы. Чего-то не хватает – мы должны создавать больше шансов и больше ценить те, которые мы создаем", – цитирует Пеллегрини Sky Sports.