toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЛЬВОВ ИГОРЬ СУРКИС

Пеллегрини: С первого дня работы в Манчестер Сити я знал, что команду будет тренировать Гвардиола

18:50 59 Читати українською
Пеллегрини: С первого дня работы в Манчестер Сити я знал, что команду будет тренировать Гвардиола
Мануэль Пеллегрини / Соцсети

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о деталях своего ухода из Манчестер Сити.

Я не расстроился, потому что знал, что это случится. Я заключил с Манчестер Сити трехлетний контракт и полностью его отработал. Все эти три года команда росла. Мы выиграли чемпионат, дважды – Кубок лиги, дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

В Испании назвали улицу в честь тренера Ярмоленко

Я закончил свою работу там. С первого же дня в клубе я знал, что они хотят работать с Гвардиолой", – цитирует Мануэля Пеллегрини Sky Sports.

Гвардиола признался, где бы хотел продолжить карьеру

Напомним, Пеллегрини возглавлял Манчестер Сити с 2013 по 2016 год, сразу после его ухода на должность главного тренера "горожан" пришел Пеп Гвардиола.

Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
23
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук