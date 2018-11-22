Пеллегрини: С первого дня работы в Манчестер Сити я знал, что команду будет тренировать Гвардиола

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о деталях своего ухода из Манчестер Сити.

Я не расстроился, потому что знал, что это случится. Я заключил с Манчестер Сити трехлетний контракт и полностью его отработал. Все эти три года команда росла. Мы выиграли чемпионат, дважды – Кубок лиги, дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

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Я закончил свою работу там. С первого же дня в клубе я знал, что они хотят работать с Гвардиолой", – цитирует Мануэля Пеллегрини Sky Sports.

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Напомним, Пеллегрини возглавлял Манчестер Сити с 2013 по 2016 год, сразу после его ухода на должность главного тренера "горожан" пришел Пеп Гвардиола.