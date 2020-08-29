"Лично мне это кажется неправильным. Любой тренер должен уметь говорить с глазу на глаз с игроком, чтобы донести, что он больше не рассчитывает на него.

Суарес отреагировал на слухи относительно своего ухода из Барселоны

Мне приходилось делать это много раз, и оно того стоит. Но делать это по телефону мне кажется неуважением", – цитирует Пеллегрини издание ESPN.

Напомним, новый наставник Барселоны Рональд Куман сообщил Суаресу о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне в телефонном режиме. Сам Суарес остался недоволен таким отношением и заявил, что если с ним хотят расстаться, то должны сказать об этом напрямую.

К слову, 33-летний уругваец выступает за Барселону с лета 2014 года. В прошлом сезоне он провел в футболке "блаугранас" 36 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

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