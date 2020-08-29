Пеллегрини раскритиковал Кумана за звонок Суаресу
Главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини прокомментировал решение Барселоны отказаться от услуг уругвайского форварда Луиса Суареса.
"Лично мне это кажется неправильным. Любой тренер должен уметь говорить с глазу на глаз с игроком, чтобы донести, что он больше не рассчитывает на него.
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Мне приходилось делать это много раз, и оно того стоит. Но делать это по телефону мне кажется неуважением", – цитирует Пеллегрини издание ESPN.
Напомним, новый наставник Барселоны Рональд Куман сообщил Суаресу о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне в телефонном режиме. Сам Суарес остался недоволен таким отношением и заявил, что если с ним хотят расстаться, то должны сказать об этом напрямую.
К слову, 33-летний уругваец выступает за Барселону с лета 2014 года. В прошлом сезоне он провел в футболке "блаугранас" 36 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
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