Пеллегрини: Рад, что Ярмоленко вернулся на поле

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини после товарищеского матча с Фулхэмом оценил новичков команды и отметил возвращение Андрея Ярмоленко.

"Конечно, я доволен действиями Алле. Это его первая игра. Также я рад игре другого новичка Пабло Форналса и возвращению Ярмоленко. Они креативные игроки, которые помогут Алле, Чичарито и Антонио забивать голы", – цитирует Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

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Напомним, вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко недавно восстановился от травмы ахиллова сухожилия, из-за которой пропустил большую часть прошлого сезона. Украинец провел лишь 10 матчей за Вест Хэм во всех турнирах.

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