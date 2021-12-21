О подписании нового договора с 68-летним специалистом до 30 июня 2025-го клуб объявил на своем официальном сайте.

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Предыдущий контракт был рассчитан до лета 2023 года. Пеллегрини уже вошел в историю Бетиса, став тренером с самым большим процентом побед в истории клуба. Ранее чилиец работал в ряде клубов Южной Америки, а в Европе возглавлял Вильярреал, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Малагу и Вест Хэм. Именно при его каденции в Лондоне "молоты" подписали Андрея Ярмоленко из Боруссии Дортмунд летом 2018-го.

Пеллегрини возглавил Бетис перед началом сезона 2020/21. Прошлый чемпионат Испании "зелено-белые" завершили на 6-й строчке, а после 18-ти туров Ла Лиги 2021/22 сенсационно идут в зоне Лиги чемпионов, занимая 3-ю позицию.

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