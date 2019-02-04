Пеллегрини признался, что болеет за Манчестер Сити

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини не поскупился на откровенные признания перед матчем 25-го тура АПЛ против Ливерпуля.

"Буду ли я рад за Сити, если обыграем Ливерпуль? Если мы победим, в первую очередь я порадуюсь за свой клуб.

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Нам нужно показать хорошую игру в матче с лидерами. Уже после этого, если мы сможем помочь Манчестер Сити... Это не наше дело, но, конечно, я болею и за Манчестер Сити", – сказал Пеллегрини.

Напомним, поединок 25-го тура чемпионата Англи Вест Хэм – Ливерпуль состоится сегодня, 4 февраля. Начало в 22:00.

После 24-х туров АПЛ Вест Хэм находится на 12-й строчке.

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