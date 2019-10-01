Пеллегрини перенес операцию и пропустит около двух месяцев

Лига чемпионов — 15:57 102
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Шахтер U-19 вырвал ничью у Аталанты U-19 в юношеской лиге УЕФА – пенальти а-ля Кройф и гол-красавец спасают "горняков"
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Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в ЕстоніїМир — 12:45 377
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Шевченко проведет встречу с Мальдини на фоне слухов о назначении в МиланЛига чемпионов — 10:02 403
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Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов 2019/20Лига чемпионов — 08:00 521
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"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося ДинамоУкраина — 30 сент 1832