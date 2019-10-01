toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - ШАХТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Пеллегрини перенес операцию и пропустит около двух месяцев

15:24 52 Читати українською
Пеллегрини перенес операцию и пропустит около двух месяцев
Лоренцо Пеллегрини / Reuters

Полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини вернется на футбольное поле не раньше начала декабря.

Лоренцо Пеллегрини успешно перенес операцию после перелома правой стопы, сообщает официальный твиттер Ромы.

Срна оценил перспективы Фонсеки в Роме

Отмечается, что игрок сможет вернуться к игре через 2 месяца. Напомним, итальянец получил травму в матче 6-го тура Серии А против Лечче (1:0).

Добавим, что Пеллегрини провел 7 матчей в этом сезоне и уже успел записать в свой актив 4 ассиста в чемпионате Италии.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Вест Хэм готов продать одного из лидеров в Манчестер Юнайтед за рекордную сумму
07:30
695
Теги
Лоренцо Пеллегрини Лоренцо Пеллегрини Рома Рома Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
34
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук