Пеллегрини отметил, что может прервать серию неудачных матчей Вест Хэма

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал, как прервать черную полосу "молотобойцев" в матчах АПЛ.

"Вест Хэму нужно работать вместе как никогда. Мы попробуем вернуть доверие команде, и я уверен, что результаты придут. Нам нужно работать над доверием всех игроков.

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"Молотобойцы" должны играть командно течение 95 минут, а не совершать камбэки в конце матча. Нам нужно сохранять холодную голову и продолжать работать так, как мы думаем, и воплощать в жизнь наши идеи еще лучше. После этого мы увидим результаты", – цитирует Пеллегрини Daily Star.

К слову, Вест Хэм не побеждает в 7 матчах подряд и занимает 16 позицию с 13 очками в активе. Следующий матч "молотобойцы" проведут против Тоттенхэма 23 ноября, начало игры в 14:30.

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