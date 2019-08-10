Пеллегрини обвинил Манчестер Сити в избыточном количестве нарушений – именно это разрушило игру Вест Хэма в атаке

Чилийский наставник "молотков" остался недовольным методами обороны "горожан".

"Каждый раз, когда мы пытались проникать в их штрафную, они нарушали правила. Мы же были абсолютно чистыми в этом компоненте.

Гвардиола прокомментировал роль VAR в разгроме Вест Хэма – система повлияла на три важных эпизода

Если вы просмотрите игру, то увидите, что именно поэтому мы создали не так много моментов в первом тайме. Обратите внимание на статистику – у них 13 фолов, у нас пять. Однако не в этом причина нашего поражения", – отметил Пеллегрини в комментарии Guardian.

Напомним, Вест Хэм потерпел сокрушительное поражение 0:5 в первом туре АПЛ против Манчестер Сити.

Вест Хэм – Манчестер Сити: Зинченко с рекордом АПЛ, беспомощные "молотки" на фоне чемпиона, VAR меняет английский футбол