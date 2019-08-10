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Пеллегрини обвинил Манчестер Сити в избыточном количестве нарушений – именно это разрушило игру Вест Хэма в атаке

20:18 50 Читати українською
Пеллегрини обвинил Манчестер Сити в избыточном количестве нарушений – именно это разрушило игру Вест Хэма в атаке
Мануэль Пеллегрини / Reuters

Чилийский наставник "молотков" остался недовольным методами обороны "горожан".

 
Габриэл Жезус 25’
Рахим Стерлинг 51’
Рахим Стерлинг 75’
Серхио Агуэро 85’
Рахим Стерлинг 90+1’
25’ Габриэл Жезус
51’ Рахим Стерлинг
75’ Рахим Стерлинг
85’ Серхио Агуэро
90+1’ Рахим Стерлинг

"Каждый раз, когда мы пытались проникать в их штрафную, они нарушали правила. Мы же были абсолютно чистыми в этом компоненте.

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Если вы просмотрите игру, то увидите, что именно поэтому мы создали не так много моментов в первом тайме. Обратите внимание на статистику – у них 13 фолов, у нас пять. Однако не в этом причина нашего поражения", – отметил Пеллегрини в комментарии Guardian.

Напомним, Вест Хэм потерпел сокрушительное поражение 0:5 в первом туре АПЛ против Манчестер Сити.

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