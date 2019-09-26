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Пеллегрини назвал виновного в разгромной поражении Вест Хэма в Кубке английской лиги

16:42 79 Читати українською
Пеллегрини назвал виновного в разгромной поражении Вест Хэма в Кубке английской лиги
Мануэль Пеллегрини / Reuters

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал разгромное поражение в матче 3-го раунда Кубка английской лиги от Оксфорда (4:0).

 

"Вся команда не играла хорошо. Вест Хэм не только пропустил четыре гола, но и не создал слишком много шансов. Ответственность за поражение лежит на мне, я выбирал состав, и только потом на команде, не боролась до конца.

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Игроки должны понимать, но я повторяю, что мы не могли этого сделать, потому что впереди была команда, которая играла очень хорошо. Я не хочу ничего отбирать от Оксфорда, потому что они играли очень хорошо", – цитирует Пеллегрини DailyMail.

Напомним, Вест Хэм крупно уступил Оксфорда (0:4) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

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Вест Хэм Вест Хэм Англия Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Оксфорд Юнайтед - Вест Хэм
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