Пеллегрини назвал виновного в разгромной поражении Вест Хэма в Кубке английской лиги

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал разгромное поражение в матче 3-го раунда Кубка английской лиги от Оксфорда (4:0).

"Вся команда не играла хорошо. Вест Хэм не только пропустил четыре гола, но и не создал слишком много шансов. Ответственность за поражение лежит на мне, я выбирал состав, и только потом на команде, не боролась до конца.

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Игроки должны понимать, но я повторяю, что мы не могли этого сделать, потому что впереди была команда, которая играла очень хорошо. Я не хочу ничего отбирать от Оксфорда, потому что они играли очень хорошо", – цитирует Пеллегрини DailyMail.

Напомним, Вест Хэм крупно уступил Оксфорда (0:4) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

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