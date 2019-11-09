toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Пеллегрини: Для Вест Хэма перерыв на матчи сборных наступает в очень нужный момент

20:03 35 Читати українською
Пеллегрини: Для Вест Хэма перерыв на матчи сборных наступает в очень нужный момент
Мануэль Пеллегрини / The Sun

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал разгромное поражение от Бернли (0:3) в 12 туре АПЛ.

11’ Эшли Барнс
45’ Крис Вуд
54’ Роберто Хименес
 
11’ Эшли Барнс
45’ Крис Вуд
54’ Роберто Хименес

"Я не уверен, что наше сегодняшнее выступление было неприемлемым. Первый гол мы пропустили с углового, которого нельзя было назначать.

Бернли – Вест Хэм –3:0 – видео голов и обзор матча

Мы пропускаем очень легкие голы, меня это больше всего волнует. Нам надо изменить свою игру. Я не имею привычки обсуждать игроков и их ошибки. Могу говорить о команде.

У нас есть 15 дней, чтобы изменить свою игру и восстановить уверенность. Перерыв на матчи сборных наступает в очень нужен для нас момент", – цитирует чилийского специалиста ВВС.

Напомним, что Вест Хэм уже больше месяца не может победить в АПЛ. Последний раз лондонцы заработали 3 очка 22 сентября, когда одолели МЮ (2:0).

Вест Хэм с Ярмоленко опозорился против Бернли – украинец не реализовал супершанс, лондонцы продлили ужасную серию

blog_ava
Бавария – Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Бундеслиги
19:20
712
Теги
Вест Хэм Вест Хэм Англия Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Бернли - Вест Хэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
50
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук