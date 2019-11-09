Пеллегрини: Для Вест Хэма перерыв на матчи сборных наступает в очень нужный момент

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал разгромное поражение от Бернли (0:3) в 12 туре АПЛ.

"Я не уверен, что наше сегодняшнее выступление было неприемлемым. Первый гол мы пропустили с углового, которого нельзя было назначать.

Бернли – Вест Хэм –3:0 – видео голов и обзор матча

Мы пропускаем очень легкие голы, меня это больше всего волнует. Нам надо изменить свою игру. Я не имею привычки обсуждать игроков и их ошибки. Могу говорить о команде.

У нас есть 15 дней, чтобы изменить свою игру и восстановить уверенность. Перерыв на матчи сборных наступает в очень нужен для нас момент", – цитирует чилийского специалиста ВВС.

Напомним, что Вест Хэм уже больше месяца не может победить в АПЛ. Последний раз лондонцы заработали 3 очка 22 сентября, когда одолели МЮ (2:0).

Вест Хэм с Ярмоленко опозорился против Бернли – украинец не реализовал супершанс, лондонцы продлили ужасную серию