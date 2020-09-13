Ла Лига, 1 тур

Алавес – Бетис – 0:1

Гол: Тельо, 90+4

Вальядолид – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Мичел, 40 – Лопес, 60

Бетис в первом матче под руководством Мануэля Пеллегрини вырвал победу над Алавесом. "Зелено-белые" доминировали над соперником, но вырвать три очка смогли лишь перед самым финальным свистком. Единственный гол на 90+5-й минуте встречи забил Кристиан Тельо, который вышел на замену на 82-й минуте.

Вальядолид принимал финалиста Кубка Испании-2020 и вполне заслуженно ушел на перерыв лидером благодаря голу Мичела. Однако во втором тайме Сосьедад сумел выровнять положение по игре и на табло, отличился Роберто Лопес.