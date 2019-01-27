Пеллегрини – о сенсационном вылете Вест Хэма из Кубка Англии: Мне было стыдно за футболистов

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после поражения в матче 1/16 финала Кубка Англии от Уимблдона.

"Был ли я злым во время перерыва? Да, конечно, мне было стыдно за футболистов. Очень легко объяснить, что произошло – одна команда хотела выиграть, и другая – играла без всякого желания или любых амбиций продолжить выступления в этом Кубке .

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Возможно, мы думали, что победим, потому что мы – команда Премьер-лиги, а они находятся в Лиге 1, но Уимблдон играл с желанием остаться в этом Кубке. В первые 45 минут мы не боролись.

Это очень неприятно, потому что вы можете вылететь, но не так, как это сделали мы. Это катастрофа", – цитирует Пеллегрини ВВС.

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