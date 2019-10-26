Пеллегрини – о ничьей с Шеффилд Юнайтед: Вест Хэм доминировал, но в футболе надо забивать

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал матч против Шеффилд Юнайтед, в котором его подопечные упустили преимущество в счете.

"В футболе ты должен забивать. Мы доминировали в этой игре, создали несколько моментов, но не смогли забить и потеряли два очка.

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Я доволен отношением команды к игре, самоотдачей игроков. Против Шеффилд Юнайтед создавать моменты очень трудно. Во втором тайме мы не так часто их беспокоили, как в первом. Потеря очков в домашнем матче сегодня и в игре против Кристал Пэлэс может иметь очень важное значение в конце сезона.

У меня есть ощущение, что мы сегодня могли сыграть лучше, ведь мы доминировали на протяжении матча", – цитирует чилийского специалиста ВВС.

Напомним, Вест Хэм не может победить в АПЛ уже в течение четырех туров. Команда из Лондона сейчас занимает 8 место в турнирной таблице, но может существенно опуститься, когда свои матчи 10 тура проведут все команды.

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