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Пеллегрини – о ничьей с Шеффилд Юнайтед: Вест Хэм доминировал, но в футболе надо забивать

19:49 82 Читати українською
Пеллегрини – о ничьей с Шеффилд Юнайтед: Вест Хэм доминировал, но в футболе надо забивать
Мануэль Пеллегрини / The Sun

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал матч против Шеффилд Юнайтед, в котором его подопечные упустили преимущество в счете.

44’ Роберт Снодграс
 
Лис Муссе 68’
44’ Роберт Снодграс
68’ Лис Муссе

"В футболе ты должен забивать. Мы доминировали в этой игре, создали несколько моментов, но не смогли забить и потеряли два очка.

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Я доволен отношением команды к игре, самоотдачей игроков. Против Шеффилд Юнайтед создавать моменты очень трудно. Во втором тайме мы не так часто их беспокоили, как в первом. Потеря очков в домашнем матче сегодня и в игре против Кристал Пэлэс может иметь очень важное значение в конце сезона.

У меня есть ощущение, что мы сегодня могли сыграть лучше, ведь мы доминировали на протяжении матча", – цитирует чилийского специалиста ВВС.

Напомним, Вест Хэм не может победить в АПЛ уже в течение четырех туров. Команда из Лондона сейчас занимает 8 место в турнирной таблице, но может существенно опуститься, когда свои матчи 10 тура проведут все команды.

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Англия Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед Вест Хэм Вест Хэм
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