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Пеллегрини – о голе Ярмоленко: Рад за Андрея, он заслужил это

31 августа 23:04 130 Читати українською
Пеллегрини – о голе Ярмоленко: Рад за Андрея, он заслужил это
Андрей Ярмоленко / фото: ФК Вест Хэм

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в матче 4-го тура против Норвича.

24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко
 
24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко

"Сегодня мы забили два мяча, но Крул был лучшим игроком на поле – он сделал четыре-пять блестящих сейвов. Вест Хэм мог победить с большей разницей.

Дебютный гол Ярмоленко в сезоне в видеообзоре матча Вест Хэм – Норвич – 2:0

Сейчас мы имеем 7 очков из 12, и это не плохой результат для нас, но мы должны продолжать работать в том же стиле, как и сегодня.

Очень рад за Андрея Ярмоленко. Он заслужил это, поскольку очень усердно работал после травмы, с большим вдохновением", – рассказал Пеллегрини в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

Напомним, Вест Хэм переиграл Норвич (2:0), а один из голов в свой актив записал Андрей Ярмоленко.

Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко голом отвечает на упреки в безумной зарплате – вместе с рекордным Алле ведет в Европу

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31 августа
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Теги
Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм - Норвич Норвич Норвич Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини
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