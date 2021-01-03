Пелле официально покинул Шаньдун Лунэн – форварда связывали с тремя клубами на родине
14:42 - Читати українською
Нападающий Грациано Пелле завершил свои выступления в китайском чемпионате.
Шаньдун Лунэн в Instagram сообщил о завершении контракта 35-летнего итальянца.
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Летом 2016-го китайский клуб заплатил Саутгемптону за Пелле 15 млн евро. Нападающий стал настоящим лидером команды и даже дослужился до звания капитана. Всего за Шаньдун Лунэн он провел 133 матча, отличился 63 голами.
Добавим, что ранее Пелле связывали с возвращением на родину. В частности, ветераном интересуются Интер, Фиорентина и Беневенто.
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