"Пеле в юбке" Марта объявила о помолвке с одноклубницей
Шестикратная лучшая футболистка планеты Марта Силва уже вскоре станет семейным человеком. Избранницей нападающей американского Орландо Прайд стала защитница команды Тони Прессли.
"Это еще один раздел истории, которую мы пишем вместе", – написала бразильянка, добавив теплые фотографии в личном Instagram.
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Марта и Прессли рассказали о своих отношениях в августе 2019-го. Они давно живут вместе во Флориде. Вместе пара пережила несколько сложных моментов. В частности, Прессли поборола рак груди и даже вернулась на поле. В свою очередь бразильская нападающая осенью 2020-го переболела COVID-19.
Напомним, что Марта Силва является рекордсменом женских чемпионатов мира по количеству голов, а также 6 раз получала титул лучшей футболистки мира.
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