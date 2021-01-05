"Это еще один раздел истории, которую мы пишем вместе", – написала бразильянка, добавив теплые фотографии в личном Instagram.

Футболистки сборной США объявили о помолвке

Марта и Прессли рассказали о своих отношениях в августе 2019-го. Они давно живут вместе во Флориде. Вместе пара пережила несколько сложных моментов. В частности, Прессли поборола рак груди и даже вернулась на поле. В свою очередь бразильская нападающая осенью 2020-го переболела COVID-19.

Напомним, что Марта Силва является рекордсменом женских чемпионатов мира по количеству голов, а также 6 раз получала титул лучшей футболистки мира.

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