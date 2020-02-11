Пеле стал социопатом и испытывает серьезные проблемы со здоровьем – сын легенды назвал причины депрессии отца

79-летняя легенда мирового футбола Пеле находится в критическом психологическом состоянии.

"Он слаб, если говорить о ходьбе. Перенес операцию по замене тазобедренного сустава, но реабилитация не была идеальной.

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У него есть проблемы с передвижением, которые вызывают у него депрессию. Он не может нормально ходить. Только с палкой. Стесняется этого. Ему стыдно, он не хочет быть на улице, не хочет покидать дом. Он стал замкнутым, ведет очень одинокий образ жизни. Но все хорошо, если не считать это все, годы берут свое", – цитирует сына Globo Esporte.

Напомним, в последнее время дела легенды ухудшились. В 2018-м из-за состояния здоровья бразилец пропустил ЧМ.

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