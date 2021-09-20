Пеле сообщил о своем состоянии после очередной госпитализации
11:18 - Читати українською
Легенда футбола Пеле рассказал о главном рецепте своего лечения.
"Как видите, я бью кулаками воздух, празднуя каждый новый день. Хорошее настроение – лучшее лекарство, и у меня этого предостаточно. Иначе и быть не могло.
Пеле снова попал в реанимацию после операции по удалению опухоли
Я получил столько любви, что мое сердце переполняет благодарность. Спасибо замечательному персоналу больницы Альберта Эйнштейна!" – написал Пеле в Instagram.
Напомним, 80-летнему бразильцу провели операцию по удалению опухоли толстой кишки. После выписки Пеле стало хуже, и он был снова госпитализирован.
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