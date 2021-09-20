"Как видите, я бью кулаками воздух, празднуя каждый новый день. Хорошее настроение – лучшее лекарство, и у меня этого предостаточно. Иначе и быть не могло.

Пеле снова попал в реанимацию после операции по удалению опухоли

Я получил столько любви, что мое сердце переполняет благодарность. Спасибо замечательному персоналу больницы Альберта Эйнштейна!" – написал Пеле в Instagram.

Напомним, 80-летнему бразильцу провели операцию по удалению опухоли толстой кишки. После выписки Пеле стало хуже, и он был снова госпитализирован.

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